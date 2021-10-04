日本政府將對使用無人潛航器項目提供資助

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【共同社10月4日電】日本國土交通省著手對利用無人潛航器和小型無人船的地區項目提供支援。本年度對驅除有害生物、掌握海洋垃圾等6項業務，每項提供最多500萬日元（約合人民幣29萬元）資助。與小型無人機相比，無人潛航器的認知度尚淺，政府將通過支援推動開發和普及。 三井造船特機Engineering（岡山縣）力爭回收導致海藻床消失和珊瑚礁白化的海膽與棘冠海星。據悉，將在三重、熊本兩縣水域給潛航器安裝小型箱體，在海中巡迴並驅除海膽等。 從事海洋業務的Marine Works Japan（神奈川縣）探討利用無人船有效驅除有害生物。建築環境諮詢公司“IDEA”（東京）將調查福井縣近海的雪蟹保護區，提高推測棲息狀況的準確度。 在長崎縣對馬，NTT都科摩公司將在珍珠養殖場附近採集海底泥，並且拍攝清晰照片等，探索在日本全國發生的幼貝大量死亡的原因。長崎大學將從海面讓無人船靠近尚未修建道路的對馬沿岸地區，用潛航器觀測海中垃圾並數據化。 靜岡商工會議所為應對潛水員不足，將用潛航器拍攝岸壁老化狀況，提高檢修作業效率。（完）