獨家：東京奧運期間系統等遭逾4億次網絡攻擊

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【共同社10月5日】5日採訪東京奧組委等獲悉，在東京奧運會和殘奧會舉辦期間，針對官方網站和奧組委系統的網絡攻擊達到約4.5億次。非法訪問均被切斷，沒有對賽事運營造成影響。奧運會也存在易成為黑客集團目標並造成嚴重損失的擔憂，但本次成功防範。 得知針對東京奧運會的網絡攻擊規模尚屬首次。攻擊次數少於2012年倫敦奧運會和2018年平昌冬奧會。信息安全公司趨勢科技分析稱：“可能由於在新冠疫情下空場舉辦，門票和面向觀眾的信息未能用於攻擊吧。” 奧組委強調稱：“成功防範，沒有造成損失。這是相關人員齊心協力致力於共享信息和採取對策的成果。” 據奧組委等透露，從7月23日奧運會開幕式到殘奧會結束為止，官方網站和奧組委系統遭到網絡攻擊而切斷非法訪問的次數約為4.5億次。雖不清楚攻擊方法等具體情況，但大部分被認為是短時間內向系統發送大量數據使其癱瘓的“DDoS攻擊”。 在已知的對奧運會的攻擊次數中，倫敦奧運會為史上最多，舉辦期間僅官網就被攻擊了約2億次，包括相關機構在內共計約23億次。平昌冬奧會整體約為6億次。原本預計針對東京奧運會的攻擊次數將超過倫敦，但僅達到約2成。 據日本內閣網絡安全中心（NISC）透露，此外還確認到了多個假裝發佈開幕式和各項比賽視頻的非法網站，以及社交網站（SNS）上鼓動網絡攻擊的留言，但沒有出現影響到賽事運營的攻擊。（完）