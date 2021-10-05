詳訊：真鍋淑郎等3人獲得諾貝爾物理學獎

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【共同社斯德哥爾摩10月5日電】瑞典皇家科學院5日宣佈，2021年諾貝爾物理學獎授予美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎（90歲）等3人。真鍋是出生於愛媛縣的美籍日本人。他建立了考慮大氣和海洋循環的氣候變化模型。真鍋著眼於二氧化碳等溫室氣體，持續預測全球變暖相關的先驅研究，這一成績受到了高度評價。 真鍋成為第28位獲得諾獎的日本人。上次日本人獲獎是旭化成名譽研究員吉野彰（73歲）獲得2019年化學獎，這是兩年來的壯舉。物理學獎則是繼2015年東京大學卓越教授梶田隆章（62歲）以來的第12位。 真鍋從上世紀五十年代開始從事氣象相關研究。結合大氣流動和海洋的循環，建立了通過計算機模擬長期氣候變化的“大氣海洋耦合模型”。 他在1989年發表的論文中，使用該模型預測了今後70年間的氣候變化。得出結論稱，若溫室氣體排放量每年增加1%的話，尤其在北半球高緯度地區將推進變暖。該預測在此後的觀測中證實大致正確。 考慮到新冠疫情，頒獎儀式和去年一樣通過在線形式舉行，定於12月10日。與王室成員等的晚宴也取消，諾獎得主將在居住國接受獎章和獲獎證書。獲得物理學獎的3人將分享1000萬瑞典克朗（約合人民幣740萬元）獎金。（完）