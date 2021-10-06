熱點：諾貝爾物理學獎得主真鍋淑郎強調“好奇心”

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【共同社普林斯頓（美國新澤西州）10月5日電】獲得今年諾貝爾物理學獎的美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎（90歲）5日在大學舉行記者會，表示不僅對現在的全球變暖，且著眼於一千萬年後的未來“好奇氣候會變得如何”，顯露出孜孜不倦的求知心。關於日本科學界，真鍋擔憂“或許基於好奇心的研究變少了”。他表示：“正如科學研究人員對政治提供有效建議的美國那樣，兩者應進一步溝通。” 真鍋回顧得知獲諾獎時“吃了一驚”。他強調，“在我開始做研究的上世紀六十年代，未曾想像氣候變化會變成如此巨大的問題。驅使研究的是好奇心。最有意思的研究是憑藉好奇心展開的。” 此外，在被問及現在感興趣的領域時，真鍋提到了古氣候學。他表示對太古的古生物有興趣，稱“生物與氣候是如何相互影響的，我覺得是個有趣的問題”。同時又暢想遙遠未來的地球，提出“一千萬年後的氣候會變得如何、人類會變得如何，也是很有吸引力的問題”。 真鍋加入美國國籍後長期在美從事研究。關於原因，他熱忱地表示：“日本人把不給別人添麻煩看得很重，但在美國可以做任何喜歡的事情。為了研究也盡情使用了計算機。我並不是迎合別人而活的人。” 記者會上，真鍋還表達了對妻子信子（80歲）的感謝。他盛讚：“每天能享用到她做的中餐、和食、意大利菜等，我真是個有福氣的人。”真鍋還說道：“她把孩子照顧得很好，也會代替開車時會忍不住想事情的我，由她出色地駕駛。因為有她，我才能100%專心於...