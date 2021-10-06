向前農相行賄案雞蛋巨頭前代表獲刑

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【共同社10月6日電】日本雞蛋生產巨頭“AKITA FOODS”（廣島縣福山市）集團前代表秋田善祺（87歲）以向前農相吉川貴盛（70歲、因受賄罪正接受公審）行賄總計500萬日元（約合人民幣29萬元）為由，被控行賄罪和違反《政治資金規正法》罪。東京地方法院6日對秋田下達判決，認定其“通過行賄獲得了無先例的方便”，判處有期徒刑一年零八個月、緩期四年執行（檢方求刑為有期徒刑一年零八個月）。 審判長向井香津子在判決理由中指出，被告為了讓農林水產省反對在舒適環境中飼養家畜的“動物福利”國際標準案、擴大對中小養雞商的貸款等而行賄，作為回報實現了標準案相關養雞商和農水省方的碰頭以及召開國會議員參加的會議。據稱“大大損害了國民對農水行政和國政的信任”。 偽造政治資金集會券支付金額的違反《政治資金規正法》罪也被認定，稱“這是為了避免大額購買被曝光會產生不利，放縱自私且性質惡劣”。 另一方面，前農相吉川在自身的公審中否定賄賂性質稱“不過是接受了政治捐款”，主張自己無罪。 判決書顯示，被告秋田2018年11月至2019年8月在東京都內的賓館和大臣辦公室，向前農相提供了總計500萬日元。並且，被告前法相河井克行（58歲，因違反《公職選舉法》獲刑3年、追繳金130萬日元，已上訴）和前農相的政治資金集會券費用總計534萬日元（約合人民幣31萬元）由AKITA公司匯出，卻被偽裝成以多名該公司員工等名義支付。（完...