多家企業將用APP為疫苗接種者提供優惠

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【共同社10月6日電】在日本，使用證明已接種新冠疫苗的APP、在餐飲店和酒店等消費可獲優惠的企業合作型活動將於近期啟動。提供APP的醫療系創新企業等6日在東京都內召開發佈會，介紹了概要。企業旨在宣傳防疫措施，促進客流量增加，並提高全國的疫苗接種率。 APP名為“Vac-Pass”（暫譯），由醫學檢查推進機構（會長：日本醫師會名譽會長橫倉義武）與“ICheck”（東京）提供。企業方已有旅行社HIS、APA酒店、運營“河童壽司”的KAPPA・CREATE、日本職業足球聯賽（J聯賽）鹿島鹿角等約10家加入。並將呼籲其他企業加入。 目前正討論各公司對出示APP者的優惠，如HIS準備專享套餐、KAPPA・CREATE提供餐飲費10%折扣等。 跳蚤市場APP巨頭“Mercari”董事長、鹿島社長小泉文明在線上登台，稱“新增感染人數減少、心情稍見明朗的同時也存在（經營面等）危機意識”，表達了鹿島活用APP的意願。 APP可通過智能手機免費下載。接種完兩劑疫苗並註冊所需內容後，APP畫面會顯示帶面部照片的接種證明。原本預定6日上架，但據悉因美國蘋果公司等批准需時而延遲。 未接種者和不出示APP的客人也可與往常一樣享受各企業服務。（完）