人物：諾獎得主真鍋淑郎強調擺脫化石燃料依賴

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【共同社10月6日電】獲得今年諾貝爾物理學獎的美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎（90歲）是使用超級計算機的地球氣候模擬研究的開創者，從1950年代末起致力於氣候變化的預測，持續開展先驅性研究。2017年接受共同社採訪時，他指出“應該不依賴化石燃料，盡一切努力開發第三能源”，主張製造全球變暖原因的人類有必要強化減排溫室氣體。 真鍋從東京大學理學部畢業後，受美國氣象局（現海洋和大氣管理局）邀請，於1958年赴美。據稱，“那時美國氣象局啟用了以電腦計算每日天氣的數值預報，（真鍋）研究生時的論文受到肯定”。 美國團隊當時力爭實現更長期的氣候預報。真鍋就著手開發了使用超級計算機的氣候模型。考慮在大氣和海洋之間交換的熱量和水分等因素，在1980年代構建了能用於預報的氣候模型。 真鍋還將視線投向對地球大氣有加溫效果的二氧化碳（CO2）等溫室氣體。他說“隨著溫室氣體的增加，大氣溫度隨著高度如何變化，對此產生了興趣”，並回顧稱“並不是因為對全球變暖有危機感而從事相關研究的”。 在全球變暖不像如今這樣受到關注的1989年，真鍋在英國科學雜誌《自然》上發表全球變暖隨C02排放增加而加劇的世界氣候預測，引起了反響。 日本旭硝子財團1992年把表彰對解決地球環境問題有貢獻者的第1屆“藍色星球獎”授予真鍋，當時評價“其先驅性令人欽佩”。 全球變暖問題現已成為國際社會攜手應對的主要課題。真鍋擔憂非洲等地乾旱造...