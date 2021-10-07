關注：平息疫情恢復經濟成為眾院選舉焦點

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【共同社10月7日電】日本下屆眾院選舉中，新冠疫情對策成為最大焦點。菅義偉前政權在加快接種疫苗的同時，被動滯後應對招致疫情蔓延的印象無法消除。加上說明不足，給國民帶來了不信任感。如何基於這一教訓力圖盡快平息？同時，採取措施讓受挫的經濟恢復也備受考驗。 ▽樂觀看待 “來不及確保病床的情況持續。”9月28日，時任首相菅義偉召開任內最後一場記者會，承認沒能控制感染擴大和推進完善醫療提供體制。 注重經濟的菅義偉執著於旅遊支援項目“Go To Travel”。也有意見指出這是造成疫情蔓延的因素之一。 今年1月向東京等地再次發佈了緊急事態宣言。此後也反復解除和發佈。在傳染性較強的變異毒株肆虐的情況下，城市地區陷入了醫療崩潰。雖然加緊實施作為王牌的疫苗接種工作，但未能防止疫情“第五波”的來襲。接連出現無法住院死於家中的患者。無法馬上決定患者送醫地點的“緊急送醫困難事例”也頻出。政府消息人士斷言，“菅義偉有樂觀看待的傾向，認為能夠憑藉疫苗突破。喪失了國民的信任。” ▽手腕 如何不重複這種前政權的“失態”，防止可預見的“第六波”來襲？這是擺在下屆政權面前的問題。要想防止疫情蔓延，首先恢復國民的信賴必不可缺。 “我已向閣僚下達指示，努力做到向國民出示設想各種事態的應對措施全貌。”首相岸田文雄在10月4日就任後的記者會上如此強調。自民黨總裁選舉中，他主張力爭確保病床和醫療人才的“零醫療難民”，以及為支援...