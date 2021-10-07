專訪：WHO前官員福田稱日本“決策官僚主義”

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【共同社10月7日電】曾任世界衛生組織（WHO）助理總幹事的傳染病對策專家、香港大學公共衛生學院院長福田敬二近日接受共同社專訪。關於被認為是新冠疫情下醫療告急的原因之一的日本國內病床不足，他指出：“醫療制度領域的決策可能非常官僚主義，難以適應新狀況。” 岸田新政權把確保醫療體製作為最重要課題之一。對此，福田提出要求稱：“包括患者的轉移方法、醫生等醫療資源的融通，有必要事先制定應對緊急情況的計劃。” 圍繞國際性對策，福田表示擔憂說：“迄今的傳染病對策的經驗沒有得到充分運用，多邊合作關係倒退了。” 他還提及疫苗分配出現了不平衡，呼籲“為了各國共享疫苗，國際性舉措不可或缺”。 在美國、歐洲、日本等發達國家，作為針對傳染性強的德爾塔毒株等的對抗措施，正在推進接種第3劑疫苗。另一方面，在以非洲為中心的低收入國家，第1劑接種率僅有百分之幾，WHO從公平供給的觀點出發，要求推遲接種第3劑，但發達國家計劃不予回應。 福田分析說：“20年前，許多人傾聽WHO的意見，但從新冠疫情發生前開始，衛生部門的信賴度就下降了。” 福田指出“圍繞新冠對策，各國間存在緊張關係的狀況體現出來，多邊合作未能產生”。他還考慮到研發出高效治療藥物後的分配，強調“國際性的舉措非常重要”。 福田是在東京出生的日裔美國人。他曾在美國疾病控制和預防中心（CDC）擔任流感部門一把手，2009年新型流感全球大流行之際，他在WHO統管總...