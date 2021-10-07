詳訊：東京都下調新冠醫療警惕級別

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【共同社10月7日電】日本東京都政府7日召開新冠監測會議，把醫療提供體制的警惕級別從4個級別中的最高級下調1級。知事小池百合子表示，計劃把迄今確保的都內6651張應對新冠患者的病床減少至4000張。此舉旨在把病床再度用於疫情擴大後部分受限的新冠以外的常規醫療。 醫療提供體制的警惕級別自去年12月17日以後，約10個月一直維持最高級。感染情況相關警惕級別也繼上週之後，再次下調了1級，在4個級別中處於第3高。 小池在會後接受採訪時表示，如果疫情再次擴大，將迅速增加新冠病床。東京都醫師會副會長豬口正孝說明稱，各醫療機構將視各自的情況逐步減少病床。 東京都內的近7天日均新增感染人數已減至100多人。住院患者人數在今年夏天“第5波”疫情高峰期的8～9月曾超過4000人，本月7日減至688人。 監測會議上還出示了根據感染情況增減新冠病床的條件：今後，如果近7天日均新增感染人數超過500人等，那麼病床將增至5000張；如果進一步增至700人以上，那麼病床將增至6651張。 東京都內的緊急事態宣言至9月30日結束。本月1日起進入防止反彈措施期間，僅限獲得防疫對策認證的餐飲店，允許把營業時間放寬至晚9點，晚上8點前可以提供酒類。（完）