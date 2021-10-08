詳訊2：首都圈地震致32人受傷 一列電車脫軌

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【共同社10月8日電】7日晚10點41分左右，日本東京都足立區和埼玉縣川口市、宮代町的首都圈直下觀測到了震度5強（日本標準）的地震。據氣象廳稱，震源位於千葉縣西北部，震源深度約為75公里。推測震級為里氏5.9級。未發生海嘯。據8日的總務省消防廳統計數據顯示，有32人受傷，其中重傷為埼玉縣2人，千葉縣1人。 據東京都交通局稱，足立區的新交通系統“日暮里舍人線”舍人公園站附近行駛的5節編組電車的前3節車廂發生脫軌，導致3名乘客摔倒等受傷。修復可能需要幾天時間。運輸安全委員會已派遣鐵路事故調查官。 東京23區測得震度5強以上的地震是2011年3月11日東日本大地震後的首次。氣象廳認為，這是板塊交界處發生的地震，還觀測到“長週期地震動”，存在高樓等緩慢而大幅度持續搖晃的可能性。據稱與內閣府設想的首都直下地震相比“規模較小”，今後一週可能發生同等程度的地震，要求各方提高警惕。 地震發生後，新幹線、日本鐵路（JR）各線、私營鐵路和地鐵等紛紛停運，車站內為回家而等待出租車的人排起長隊。一些人從電車下車在鐵軌上移動，或在車站內過夜。 據各家鐵路公司稱，截至8日早晨大多數路線已恢復運行，但大幅晚點，上班上學的人受到影響。JR東日本因出現混亂，在川口站（埼玉縣）等處實施了限流。 首都高速公路也大範圍限行。國土交通省東京機場事務所稱，東京羽田機場4條跑道臨時關閉。千葉縣袖浦市煉油廠一度發生火災，但無人員...