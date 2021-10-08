日本8月工資總額同比增0.7% 小時工下降

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【共同社10月8日電】日本厚生勞動省8日公佈的8月每月勞動統計調查（初值、員工5人以上單位）顯示，基本工資與加班費等合計的人均現金工資總額（名義工資）較上年同月增長0.7%，為274,987日元（約合人民幣1.6萬元）。其中正式員工（普通勞動者）增長1.4%，小時工減少1.7%，差異明顯。 正式員工上年度受新冠疫情影響工資下降的基數效應仍持續。但即便如此，仍未恢復至疫情前的水平。 小時工大多從事住宿、餐飲服務業，居酒屋等克制營業的影響較大，勞動時間和工資額均下滑。時薪較高的教育及學習支援行業工資也下降。據厚勞省統計，去年受初春學校停課影響，夏季也上課，但今年恢復了往年的日程，教師的勞動時間縮短。據悉為配合學校，補習班及家庭教師的休假也增多。 從總體上看，考慮到物價變動因素的實際工資增長0.2%，連續2個月上升。人均總實際勞動時間增加0.7%至129.6小時。其中額定勞動時間增加0.2%至120.5小時，加班時間增加7.0%至9.1小時。（完）