調查顯示8成年輕人遠程辦公感到難溝通

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【共同社10月8日電】8日從日本民間調查獲悉，在新冠疫情令居家辦公迅速擴大的背景下，79%的年輕公司員工對遠程辦公有一定程度的困擾。其中較為突出的是與上司、同事溝通的相關煩惱，包括在線難以隨意商量、難以得到建議等。 調查由人才綜合服務公司“STAFF SERVICE控股”於6月下旬在線實施。以踏入社會3年以內的100名年輕員工為對象，以多選的形式詢問推進遠程辦公的過程中是否存在困擾。 從理由的具體內容來看，“無法商量小事情”佔總體的56%，位列第一。其次為“不清楚發起談話或請教的時機”（41%）、“很難了解上司或前輩的想法”（38%），折射出對與上司溝通是否順暢感到不安的現狀。 另一方面，以有下屬或後輩的100名員工為對象詢問指導時的困擾，結果顯示選擇最多的是“擔心溝通是否變為單向”（32%），之後依次為“擔心下屬和後輩或許沒有掌握技能”（29%）、“不清楚傳授或指導的時機”（23%）。（完）