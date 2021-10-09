上野動物園遊客翹首期盼大熊貓雙胞胎亮相

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【共同社10月9日電】日本東京上野動物園6月出生的大熊貓雙胞胎確定雄性寶寶取名“曉曉”、雌性寶寶取名“蕾蕾”後，9日迎來首個週末。來園遊客對雙胞胎定於明年1月公開亮相滿懷期待，有人表示：“希望它們能融洽健康地成長。想早點見到它們。” 目前，遊客能見到雙胞胎的姐姐“香香”和父親“力力”。帶著喜歡大熊貓的女兒（2歲）一家三口到訪動物園的公司職員生田宗嗣（45歲，東京都大田區）表示：“雙胞胎亮相後還想再來。”其妻子明子（36歲）笑稱：“因為現在負面新聞消息較多。很期待親眼見見（雙胞胎）。” 公務員仙波佐貴（35歲，墨田區）與丈夫善邦（40歲）、女兒夢彩（2歲）一同來園。佐貴開心地表示：“我覺得照亮未來的名字由來很符合時代。名字定下來後倍感親切。希望它們盡量在日本待久點兒。” 自稱連日到訪的川崎市個體經營者都倉惠津子（63歲）稱：“想早些看到母親抱著雙胞胎的樣子。希望不要吵架健康長大。”對雙胞胎亮相翹首期盼。 9日起，上野動物園入場人數上限由2000人放寬到6500人。大熊貓雙胞胎公開徵名活動於8月7日至20日實施，收到了約19.2萬份回覆。在所有提議中，曉曉排名第72，蕾蕾位列第2，經評選委員會審議後敲定了名字。（完）