首都圈地震共43人受傷 鐵路逾36萬乘客受影響

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【共同社10月9日電】日本首都圈7日深夜發生觀測到最大震度5強（日本標準）的地震，總務省消防廳8日發佈消息稱，茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川5個都縣共有43人受傷。其中埼玉、千葉兩縣各有2人重傷。鐵路時刻表的混亂狀況8日下午仍在持續，東日本鐵路公司（JR東日本）自7日深夜起，新幹線和普通鐵路共有16條線路出現停運或延誤，共約36.8萬人受到影響。 地震發生在7日晚上10點41分左右。東京都足立區及埼玉縣川口市等地觀測到震度5強。相繼有人因鐵路暫停運營等無法回家，部分地區到次日早晨仍未恢復正常，許多人上班上學受到影響。 東京都交通局8日晚間開始清理新交通系統“日暮里舍人線”的脫軌車輛。在足立區的脫軌現場，被起重機吊起的車廂在鄰近居民的注視下被逐一從高架降至地面。該線路暫時由都營及民間的約40輛巴士實施替代運輸。 日暮里舍人線是車廂兩側的導向輪沿旁邊軌道自動行駛的線路。東京都負責人表示，車輛及電氣設備“損傷嚴重”，預計修復需要幾天時間。 運輸安全委員會的3名鐵路事故調查官在現場確認了車輛。主管調查官小川賢一稱，發現車輛輪胎落入溝槽、地面設備變形等多處損傷。另外還確認到有2列車輛受損，必須進行檢修。 總務省消防廳此前曾發佈消息稱群馬縣有1人受傷，後因縣政府等判斷並非因地震受傷而撤回。（完）