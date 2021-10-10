日產到2050年將實現工廠二氧化碳淨零排放

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【共同社10月10日電】日產汽車公司8日宣佈到2050年將實現國內外工廠二氧化碳（CO2）淨零排放。今後將逐步削減作為設備動力源使用的柴油及瓦斯，改用產自可再生能源的電能或使用氫等自行發電。日產還將引進最新設備以提高生產效率，加快製造車間的去碳化措施。 柴油和瓦斯等燃料在動力源中近期佔比約為3成，今後將逐漸替換成太陽能及風力發電所得到的電能。自行發電使用氫和生物乙醇燃料電池，今後將展開小規模實證試驗。 日產8日向媒體展示了為普及電動車而更新生產線的栃木工廠（栃木縣上三川町）。藉助機器人可將發動機和馬達等不同動力部件以相同工序安裝在車身上。原本需要5～6人的操作已實現自動化。據稱對電動汽車（EV）和汽油車並存的過渡期來說，是一項有效的製造技術。 在塗裝環節，不僅通過開發新塗料實現一次性噴塗車身和保險杠，機器人還能檢測出車身上附著的直徑0.3毫米的微粒垃圾。檢測精度即使熟練工也只能達到95%，而藉助攝像頭和監視器可提高至100%。 今冬發售的新款EV“ARIYA”的量產將啟用新的生產線，日產計劃在國內外的工廠投入使用。通過上述最新技術，到2030年製造每輛汽車所排放的CO2將比2019年減少約4成。 日產副社長坂本秀行在栃木工廠內召開記者會稱，新生產線“使高效率生產成為可能”。（完）