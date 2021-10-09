獨家：日本將向生物多樣性基金追加撥款10億日元

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【共同社10月9日電】9日採訪相關人士獲悉，日本政府基本決定今後5年向旨在保護髮展中國家各種生物及豐富生態系統的基金撥款共計10億日元（約合人民幣5742萬元）。日本將在11日起在中國召開的《生物多樣性公約》第15次締約方大會（COP15）上宣佈這一決定。此舉意在展示日本面對物種滅絕、森林破壞等全球性課題的積極姿態。 據相關人士透露，2010年在名古屋市召開的該公約第10次締約方大會（COP10）上，主席國日本設立了“生物多樣性日本基金”，此次將向該基金追加撥款。 設立基金的目的是為了達成COP10所決定的到2020年的國際保護目標“愛知目標”，向發展中國家的對策提供支援。迄今為止日本已撥款共計50億日元。 各國將在COP15制定繼愛知目標後的到2030年的新國際目標。日本政府認為，要實現新目標，推動在締約國中佔據多數的發展中國家制定保護計劃和培養人才十分重要，因此決定今後繼續提供支援。 COP15原計劃在2020年10月召開，後因新冠疫情延期。會議將在10月11～15日和明年4～5月分兩個階段舉行。 第一階段會議將採用線上和線下結合的方式在中國昆明召開，為第二階段就目標達成一致做準備。12、13日將舉行部長級會議，日本計劃在該會議上宣佈追加撥款。 公約秘書處今年7月公佈了到2030年應達成的新目標草案，內容包括用於保護生態系統的資金至少增加到每年2000億美元、保護30%的全球陸...