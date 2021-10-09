日本各地魅力排行榜北海道連續13年居首

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【共同社10月9日電】日本民間智庫“品牌綜合研究所”（東京）9日發佈2021年各都道府縣魅力度排行榜，北海道連續13年位居榜首。京都府和沖繩縣與去年相同，分列第二和第三位。最末位的是茨城縣。 據該研究所透露，近9成的回答者表示北海道“有魅力”。高知名度的當地產品很多，想要到訪的“觀光意欲度”也居首位。此外，千葉縣和宮崎縣的魅力度大幅提高等，多地評價上升。研究所分析稱：“這是由於在新冠疫情導致無法跨都道府縣移動的情況下，對地區的關注度提高了。” 在市區町村魅力度排行榜中，第一位是札幌市、第二位是北海道函館市、第三位是京都市。魅力度大增的是長野縣輕井澤町。據說有可能是在旅行地工作的“度假式辦公”聚集了人氣。 去年最末位的栃木縣今年排名第41位。知事福田富一在去年結果揭曉後訪問了該研究所，提出增加樣本數等調查方法的改進意見。 該調查於7月在網上實施。以1000個市區町村和47個都道府縣為對象，就魅力度和知名度等共89項進行詢問，得到了20至70多歲男女35489人的有效回答。（完）