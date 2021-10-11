日本一家遊樂園迷宮三樓地板掉落致6人受傷

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【共同社10月11日電】10日下午2點多，日本兵庫縣加東市黑谷的遊樂園“東條湖玩具王國”內的立體迷宮“機關迷宮城堡”（木結構5層樓建築）三樓的地板掉落，男女遊客7人跌至二樓，6人不同程度受傷。 園方稱“將盡力照顧傷者，查明事故原因，防止再次發生”，還表示11日起臨時閉園至14日。加東警署把業務過失致傷也納入視野，正在現場進行勘查。 據警方透露，大阪府東大阪市的男性公司員工（24歲）和東大阪市的女性小時工（27歲）腰部骨折受重傷。此外，一名女性（38歲）及其女兒（7歲）、重傷男性的妻子（27歲）、重傷女性的丈夫（27歲）受了輕傷。重傷男性的女兒（1歲）也在事故中跌落但並未受傷。 警方稱，支撐三樓部分地板的梁脫落，24塊木地板掉落，涉及寬約1米、長約2.3米的面積。在約2.4米下方的二樓，當時地板掉落處沒有人。 據園方介紹，該園2000年7月開業，立體迷宮2013年4月啟用。該園10日從上午9點半開始營業，約有2000人入園。事故發生後關停了立體迷宮，其他設施繼續營業至下午5點閉園。據稱，發生事故的迷宮每天都進行檢查。 一名在園內的20多歲女性表示：“（立體迷宮）有很多小孩，非常熱鬧。園內設施各處可見老化的部分，我此前就覺得發生事故也不奇怪。實際上發生了這種事，嚇了一跳。”（完）