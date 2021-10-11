三得利社長新浪「45歲退休制」發言大受批評

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【共同社10月11日電】

日本三得利控股社長新浪剛史的「45歲退休制」發言引發了各種議論。他意在促進人才向成長型產業移動並鼓勵勞動者重新學習，但以社交網站（SNS）為主湧現出了「這是拋棄弱者」等批評意見。在老年人就業增多的形勢下，怎樣的工作方式比較理想，再次接受考驗。

「有必要實現45歲退休制，構建員工自己學習，不再依賴公司，公司也為留住優秀人才努力的機制。」新浪9月在經濟同友會研討會上提出了該看法。之後，他就發言主旨解釋說：「如果在45歲劃線，（面向人才流動化的）心態和制度將向前發展。」

去年9月，新浪在接受共同社採訪時表示：「二三十歲的年輕人辭職是件好事。他們比我年輕時有更多機會。」他認為在終身僱用習慣依然根深蒂固的形勢下，勞動市場的活躍化將有助於經濟發展。此外，他還呼籲提高最低工資，促使有前途的人才進入中小企業。

然而，此次的發言引發巨大批評。這是因為40多歲正值壯年，育兒和房貸等支出很多，未來規劃有可能被打亂。從三菱商事先後跳槽至羅森、三得利擔任社長的新浪的個人履歷也被視為「贏家組」，成為引發批評的原因之一。

法政大學教授水野和夫（經濟學）強調：「大部分勞動者追求的是穩定。比起人才流動來，穩定僱用才是經營者的職責。」

另一方面，老年勞動者增多了。修改後的《高年齡者僱用安定法》今年4月施行，規定企業有確保就業機會直至70歲的努力義務。大金工業啟用了返聘至70歲的制度，久保田將從...