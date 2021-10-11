厚勞省針對疫情壓力啟動心理關懷項目

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【共同社10月11日電】日本厚生勞動省10月起在各地區啟動人才培養項目，針對因新冠疫情蔓延導致的收入減少、長期避免外出產生不安與壓力的人群，實施“心理關懷”。該項目通過進修來培養掌握專業知識的人才，有助於充實地區的諮詢體制。 進修於10月至11月在線實施。預計地方政府和團體推薦的精神保健福祉士、保健師、註冊心理師等約350人將接受培訓。除了專家授課外，還設置聽講者們基於諮詢事例討論應對方法的時間。 此外，還將學習如何應對因自然災害而表示覺得心裡不舒服的人士、以及在犯罪和事故中受害的人士。厚勞省計劃由聽講者基於學到的知識，變為指導者，在各都道府縣和政令市舉辦進修培訓班，把知識技巧推廣給地方的保健師等。 厚勞省透露，全國的精神保健福祉中心上年度接到的新冠相關電話諮詢約有2.7萬起。今年4月以來在每月2000起前後波動，在疫情“第5波”感染驟增的8月大幅增至約3000起。收入減少、失業、感染人數增加、對避免外出的不安與壓力等諮詢很突出。 厚勞省負責人表示：“新冠疫情蔓延造成的心理不健康問題嚴重。為了能夠細緻應對地區居民的諮詢，我們將完善體制。”（完）