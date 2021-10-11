滿足殘障者法定僱用率的中小企業不到半數

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【共同社10月11日電】11日從日本商工會議所的調查獲悉，法律上被規定有義務僱用一定比例殘障者的中小企業中，僅有49.1%滿足所必要的錄用人數。厚生勞動省3月將法定僱用率上調0.1個百分點至2.3%，但也存在接納方理解和照顧不足的課題，錄用工作遲遲沒有進展。 今年7至8月，日本商工會議所通過各地商工會議所對約6000家會員企業實施問卷調查。約3000家作出回答。 有義務僱用殘障者且員工人數在43.5人以上（短時間勞動者換算為0.5人）的企業中，22.1%完全沒有僱用殘障者。28.8%即便僱用了殘障者，也並未滿足法定僱用率。 在詢問僱用殘障者所面臨的課題（可多選）時，最多的回答是“錄用不到適合本公司業務的殘障者”，達到36.5%。其後依次為“基於殘障特點的照顧等接納經驗不足”達33.2%，“要分離出或設定殘障者實施的業務較為困難”達31.4%。 回答會在今後約3年中增加錄用殘障者的企業達到15.2%，比去年的調查結果增加了2.4個百分點。日本商工會議所的負責人指出：“中小企業從長期來看將持續人手不足。與女性和外國人一樣，有必要完善殘障者也能工作的環境。”（完）