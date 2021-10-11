全球52%海鳥受化學污染 因攝入塑料添加劑

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【共同社10月11日電】東京農工大學和北海道大學等國際團隊11日在環境化學專業雜誌上發佈研究結果稱，從全球各地52%海鳥體內檢出了作為添加劑加入塑料中的化學物質。迄今並未詳細知曉化學物質的擴散程度，東京農工大學教授高田秀重指出，“塑料造成的海鳥污染已在全球範圍擴散。當務之急是轉變為不積聚於生物體內、毒性較低的添加劑。” 國內外18所大學與研究機構在全球16處展開聯合調查，分析了32種總計145隻海鳥尾羽附近器官分泌的“尾脂腺脂肪”。從相當於52%的76隻中檢出了阻止塑料燃燒或防止紫外線劣化的添加劑。也有在海鳥胃中發現塑料碎片的情況。 塑料添加劑除了日本粟島（新潟縣）的大水薙鳥外，還在靠近北極的美屬聖勞倫斯島的雅海雀、靠近南極的南非屬馬里恩島的藍鸌體內檢出。從法屬凱爾蓋朗群島的1隻巴布亞企鵝體內也發現了添加劑。 關於正探討通過國際公約限制的紫外線吸收劑“UV-328”，也在加拉帕戈斯群島的海島等體內確認。 美國夏威夷考愛島和西澳大利亞的海鳥體內添加劑濃度較高。據分析，可能是誤食等攝入了塑料碎片，添加劑在體內濃縮。 研究團隊估測，此次分析的海鳥中最多30%因攝入塑料而使體內添加劑濃度上升。除此之外，可能經由魚類等食物攝入了添加劑。（完）