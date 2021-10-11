北方四島相關建築或將首次登記為物質文化遺產

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【共同社10月11日電】到終戰為止一直用作北方四島中國後島與北海道根室市之間通信電纜中轉設施的“登陸站”預計將成為日本政府的登記物質文化遺產（建築）。政府的文化審議會7月向文部科學相提出報告，正在推進登記手續。這或將成為首個登記為文化遺產的北方四島相關建築。 根室市長石垣雅敏表示：“這是日本人曾在北方四島上居住的重要證據。希望通過設施繼續切實向後人講述北島四島領土問題的歷史經過。” 登陸站正式名稱為“根室國後間海底電信線登陸設施”，是一座面朝根室灣、位於根室市西濱町的鋼筋混凝土平房，寬約3.8米、縱深約5.9米、高約3.7米。曾起到中轉陸上電信線與海底電纜的功能。國後島螻向崎也有相同的設施，兩處設施間鋪設了約38公里的電纜。 據文化廳等透露，曾管理郵政、通信等事務的原遞信省在1900年前後鋪設電纜。現存的登陸站被認為建於1935年前後。據北海道政府介紹，當時因英美的偷捕漁船對策和俄國的東進對策需要加強千島列島的警備，為確保聯絡手段而鋪設了電纜。 根室一側的設施在戰後出售給民間，長期用作漁具等的倉庫。市政府於2013年購買，作為北方四島相關歷史建築進行修繕和保存。（完）