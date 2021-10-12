專訪：經團聯會長稱將提出分行業減排目標

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【共同社10月12日電】日本經濟團體聯合會（經團聯）會長十倉雅和（71歲）11日接受共同社採訪時表示，考慮在《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）本月底在英國召開之前，提出溫室氣體減排的行動計劃。據稱經團聯將分行業制定計劃，力爭實現2050年淨零排放的政府目標。 大氣中的二氧化碳濃度在持續上升，已從工業革命前的280ppm左右升至目前的410ppm。十倉表達危機感稱：“如果超過450ppm，全球變暖將加速。二氧化碳濃度不會降低，若不能設法將其控制在目前的程度，地球將沒有未來。”他強調“為了子孫後代，這是必須在整個二十一世紀去努力解決的問題”。 十倉介紹稱，行動計劃除了提高各行業的減排目標外，“還將在推進企業間合作、創新性技術開發、技術普及等方面作出國際貢獻”。 十倉6月就任會長。他舉出至今的4個多月中印象較深的工作包括向政府申請新冠疫苗職場接種、建議縮短已接種疫苗者入境時的隔離期等。 上述工作均已得到落實，十倉表示“對於自己能引領相關討論感到滿意”。 對於首相岸田文雄倡導增長與分配兩者兼顧的“新資本主義”，十倉稱“這與經團聯的思路一致”，表示眾院選舉之後也將繼續與政府合作。（完）