東京奧運滑板冠軍四十住積極提攜後備力量

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【共同社10月12日電】在東京奧運會滑板女子公園賽中獲得金牌的四十住櫻最近在其訓練據點之一的神奈川縣藤澤市鵠沼濱海公園滑板公園，為來自全國各地約40名中小學生參加的活動擔任講師。這位力爭在下屆巴黎奧運會蟬聯冠軍的滑板女王雖然才19歲，但對後來人的培養充滿信心，她笑著說“希望支持懷揣夢想的孩子”。 名為“本地英雄之旅”的活動吸引了7至13歲的滑板愛好者參加。從在碗型斜坡組成的賽道上笨拙旋轉的孩子，到利落完成空中旋轉一圈半的潛力選手，關注孩子們接連滑過的四十住積極地給出建議。 奧運會上滑板女子項目運動員的年齡段較低，包括亞軍12歲的日本選手開心那和季軍13歲的英國選手斯凱･布朗等。四十住擅於社交且會照顧人，像“大姐姐”一樣受到仰慕。此次活動中她不停地熱情加油，稱“第一次嘗試的技巧會害怕，儘可能不要害怕、享受其中”。 對於稱霸世錦賽和海外巡迴賽的四十住而言奧運會仍是特別的賽事，她稱“收到來自各方的祝賀和大量的信息，與普通的賽事不一樣”，並真切地表示“今後也將給大家帶去夢想與勇氣，也希望下一代的孩子們能奪取金牌”。（完）