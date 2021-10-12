岸田稱最快12月啟動新冠疫苗第3劑接種

Newsfrom Japan

【共同社10月12日電】

日本首相岸田文雄12日上午在參院全體會議的代表質詢中，就新冠疫苗第3劑接種表示「設想最快從12月開始，將推進準備」，並重申暫不對出售股票收益等金融收入加強徵稅是考慮優先順序後作出的判斷。當被問到菅義偉內閣拒絕任命「日本學術會議」6名候選會員的理由時，岸田未明確回答，僅表示「事關人事，不予置評」。

政府此前就第3劑疫苗接種提出計劃年內以醫務人員為對象啟動。 立憲民主黨幹事長福山哲郎以岸田關於對金融收入加強徵稅的主張有所改變為由，質疑稱「波動過大」。對此岸田表示：「這是分配政策的選項之一。對選項進行了諸多考慮，優先順序十分重要。」

當被問及是否有意進一步上調到2030年度使溫室氣體排放量與2013年度相比削減46%的政府目標，岸田稱「維持這一目標」。 圍繞學術會議的拒絕任命問題，岸田內閣此前表示「一系列程序已結束」（官房長官松野博一語）。（完）