岸田將展示新冠對策全貌 在野黨稱應對失敗

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【共同社10月12日電】日本首相岸田文雄11日在眾院全體會議的代表質詢中表示，將盡快展示防備新冠疫情再次擴大的對策全貌。在野的立憲民主黨黨首枝野幸男認為政府的應對“失敗”，主張政權更迭。圍繞經濟政策把重點放在“增長”還是“分配”上，朝野政黨的意見分歧顯現。岸田說明稱為迅速執行新冠追加經濟對策，敲定了19日發佈公告、31日投計票的眾院選舉日程。 代表質詢將在眾參兩院實施至13日。眾院將在翌日14日解散。朝野政黨瞄準眾院選舉，競相闡述主張。 枝野要求岸田回答一系列新冠對策的反省之處有哪些。岸田承認“新冠病床未充分發揮作用”。關於今後的對策，岸田列舉了應對居家療養者的舉措和疫苗接種，強調“已向閣僚下達指示，要求盡快向國民展示設想各種事態的對策全貌。將致力於徹底確保安心”。 關於完善應對新冠的法律，岸田表明看法稱：“歐美各國那樣的處以高額罰金的封城措施不適合（日本）。” 經濟政策方面，岸田提出的“增長與分配的良性循環”成為焦點。針對枝野主張“良性循環的出發點是妥善分配”，岸田指出“首先力爭實現增長極其重要”。在被問及如何評價安倍政權的“安倍經濟學”時，岸田強調意義稱“擺脫了民主黨政權的經濟困境”。 立憲民主黨副黨首辻元清美提出，關於自民黨幹事長甘利明收受現金問題，應該讓他本人在國會作出說明。岸田僅表示“履行說明責任的方式應由政治家自行判斷”。對於再次調查森友學園相關公文篡改問題，岸田也表示...