日本明年6月起100克以上無人機必須登記

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【共同社10月13日電】日本國土交通省12日表示，明年6月20日起無人機必須進行機體登記。對象是重量100克以上的機體，包括目前並非《航空法》飛行管制對象的小型無人機。持有者需要向中央政府申報姓名、地址和機體信息，還需要在機體上標示登記號碼。今年12月20日起以在線或書面形式受理登記申請。 目前，《航空法》以含電池重量達到200克以上的機體為對象，禁止在人口集中地區以及高度150米以上等空域飛行。不過，小型無人機也因為性能提高，可飛行距離延長，國交省在規定明年6月起必須登記的同時，還把管制對象擴大至100克以上。 登記制度是為了在發生事故和問題時迅速鎖定持有者，由2020年成立的修改後的《航空法》規定的。持有者需要登記本人信息、機體的型號和製造商，還必須在機體上用貼紙等標示中央政府告知的識別號碼，並在飛行中通過電波發送號碼。 未登記機體的飛行將被處以1年以下徒刑或者50萬日元（約合人民幣2.8萬元）以下罰金。登記需要每隔3年更新，如果國交省認為存在廠商實施召回等安全上的問題，則會拒絕或取消登記。（完）