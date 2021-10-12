岸田稱接種第3劑新冠疫苗也將免費

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【共同社10月12日電】日本首相岸田文雄12日在眾院全體會議的代表質詢中，就接種新冠疫苗第3劑表示“將以全額公費負擔的形式實施”。對於在野黨要求下調消費稅率至5%，他否定稱“目前不考慮”。為提高可再生能源在電源構成中的佔比，他有意“大膽推進”研發海上風力發電等新一代技術。 朝野政黨在眾院議院運營委員會理事會上，就14日下午1點起召開眾院全體會議的日程達成了一致。預計會議伊始就會解散眾院。 有關接種第3劑疫苗，官房副長官磯崎仁彥在記者會上說明稱：“厚生勞動省已拜託地方政府確保接種體制。” 共產黨委員長志位和夫就消費稅減稅指出，這符合岸田在自民黨總裁選舉時提出的“從新自由主義轉型”。岸田稱消費稅被定位為社會保障的財源。 國民民主黨黨首玉木雄一郎詢問了未在施政演說中提及“兒童廳”的理由。岸田強調：“站在兒童的視角，推進排除垂直分割的行政，這一想法沒有任何改變。”他表示，考慮如果有可能，就向明年的例行國會提交相關法案，將展開探討。 日本維新會幹事長馬場伸幸要求岸田朝著修改《憲法》發揮指導能力。岸田在對維新會在憲法審查會上的舉措“表示敬意”後，回答稱“期待超越朝野政黨的框架，展開更加活躍的討論”。（完）