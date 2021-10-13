東京法院新冠疫苗訴訟現場數百人未戴口罩

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【共同社10月13日電】圍繞撤銷特批新冠疫苗的訴訟12日在東京地方法院進行第一次口頭辯論，有意旁聽者和支持者等未戴口罩進入樓內。沒有佩戴口罩者達到數百人，職員等措手不及，場面一度混亂。 管理該樓的東京高等法院表示，雖然通過佈告等敦促到訪者佩戴口罩，但無法強制，也不能以未佩戴為由拒絕入內。 訴訟中，原告方面主張“疫苗的安全性沒有得到科學證明，口罩的效果也存在疑問”，此前在主頁上呼籲大家來旁聽首次辯論。 配合下午1點半開庭，進入法院大樓的隨身物品檢查排起了長隊。由於檢查需時，還出現了另一訴訟的相關人員向警衛稱“趕不上開庭時間”的一幕。一樓大廳以及疫苗訴訟法庭所在的7樓樓層也擠滿了不戴口罩的人。 據東京警視廳丸之內警署稱，這一群體可能有300人以上，警員在法院附近進行了警戒。 東京地方法院面對採訪表示，“聚集了很多未戴口罩進樓的人，造成了令到訪者感到不安的結果，非常遺憾。為確保安全，基於專業知識，今後也希望配合戴口罩。”（完）