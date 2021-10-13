可引起重度肝功能障礙的棘球絛蟲在愛知紮根

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【共同社10月13日電】日本愛知縣知多半島近年來捕獲的野狗多次發現感染了一旦進入人體將引起重度肝功能障礙的寄生蟲“棘球絛蟲”，國立感染症研究所認為該寄生蟲“已在（知多）半島紮根”。棘球絛蟲在北海道以外地區確認紮根實屬罕見。該縣表示“尚未出現蔓延情況”，同時正在關注動向。 北海道已接到多例人感染棘球絛蟲的報告。狐狸、狗等的糞便中所含蟲卵進入人體後孵化出幼蟲，大約10年後會引起肝功能障礙等疾病。 本州2005年曾在埼玉縣發現有狗感染，2014年愛知縣知多半島阿久比町捕獲的野狗體內檢出該寄生蟲。埼玉縣之後未再次發現，但愛知縣在2017年度發現3例、2019年度發現1例、2020年度發現4例。 據該縣感染症對策課透露，作為狂犬病對策捕獲的野狗的調查中發現感染該寄生蟲，詳細感染路徑均不明。一般而言鼠類等是棘球絛蟲的中間宿主，攜帶幼蟲的鼠類被野狗、狐狸等捕食後感染擴大。 感染症研究所提醒稱：“可認為該寄生蟲已在知多半島紮根，調查對象有必要擴大至其他犬科動物。必須採取措施防止傳播至半島外。” 另一方面縣方則態度謹慎，表示“如果要擴大調查對象，必須建立從頭開始的態勢”。至今縣內接到3例人感染的報告，據分析均為在北海道及海外感染。 北海道的棘球絛蟲最初也僅限部分地區，上世紀八十年代後半期以來擴大至道內全境。雖然採取了對居民實施檢查、禁止喂狐狸等對策，但一名地方政府負責人強調盡快採取對策的重要性，稱“...