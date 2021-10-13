獨家：岸田政府將設基金支援疫苗開發

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【共同社10月13日電】

13日獲悉了日本首相岸田文雄指示彙總的經濟對策中科學技術和創新領域的具體內容。為防備未來傳染病流行，將投入5000億日圓設立「疫苗基金」，以支援開展疫苗研發和新藥開發的創新企業；還提出撥款6000億日圓用於擴充為日本科技立國而設的「大學基金」的資金規模。在野黨也呼籲出台應對新冠疫情的經濟對策，將成為眾院選舉的爭論焦點。

岸田政府目前估算經濟對策中列入的科技和創新領域投資總金額為2.3萬億日圓，並稱「此外氣候變化對策還需要數萬億日圓」。如果執政黨在眾院選舉中勝出，則計劃11月中旬決定經濟對策、年內使相關的2021年度補充預算獲得通過。考慮向岸田力推的去碳化與數字化大膽投資，以帶動經濟增長。 疫苗基金的設立是吸取了國內藥企在新冠疫苗開發上落後的教訓，政府提出「構建世界頂級的疫苗研發據點」。

大學基金將在2021年度內新設，決定向實現可匹敵在研發和資金方面實力超群的英美大學先進經營的數所學校，提供投資收益。 初始本金為4.5萬億日圓，其中5000億日圓為國家預算，4萬億日圓是中央政府以低息長期貸出資金的財政融資。為實現岸田提出的最終目標「10萬億日圓規模」，將盡快通過經濟對策補貼6000億日圓。

將支出3500億日圓，用於完善汽車和家電等廣泛領域產品不可或缺、經濟安保上確保供應鏈也成為課題的半導體的製造及研發據點。此外還擬撥款1800億日圓...