第五波疫情高峰時十分之一居家療養者為中等症狀

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【共同社10月13日電】13日從日本厚生勞動省的調查獲悉，新冠“第五波”疫情高峰時的8月，全國居家療養者等中約每10人就有1人為中等症狀。中等症狀患者原本為住院對象，其中包括出現呼吸衰竭症狀、需要供氧的“中等症狀Ⅱ”患者。部分患者可能因無法住院而症狀惡化。 據悉包括有呼吸困難和肺炎症狀的中等症狀Ⅰ在內，中等症狀的患者住院及重症化的比例不明。不過第五波時居家療養者最多時超過13萬人，病床緊張導致住院協調遇阻，相繼出現居家療養期間死亡的病例。為防備預計會在冬季出現的第六波疫情，擴充醫療體製成為當務之急。 全國中等症狀比例最高的是在8月19日，總計達9.1%。其中中等症狀Ⅱ為2.7%，中等症狀Ⅰ為6.4%。在甚至有單日病例超過5000人的東京都，中等症狀Ⅱ的比例最高為4.0%（8月18日），中等症狀Ⅰ為8.5%（8月19、20、21日）。其餘均為輕症。 全國與東京一樣，9月底中等症狀Ⅱ不到1%、中等症狀Ⅰ為超過3%。其餘46個道府縣的個別數據未公開。 調查統計了居家療養者等30%左右以及部分住宿療養者使用智能手機等輸入自身健康狀態的7至9月底的數據。血氧濃度在93%以下為中等症狀Ⅱ，超過93%不到96%為中等症狀Ⅰ，96%以上為輕症。厚勞省公佈的診療指南規定中等症狀Ⅰ以上需住院。（完）