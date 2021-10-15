日本研製的AI機器人在國際空間站內啟動測試

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【共同社10月15日電】研發太空作業機器人的GITAI日本公司（東京）已在國際空間站（ISS）內啟動使用機械臂的實證試驗。機械臂搭載人工智能（AI），計劃自動組裝太陽能面板，作業將在數天內完成。太空開發競爭日趨激烈，作為低價的勞動力，太空的機器人需求或將擴大。 成立於2016年的GITAI是總部位於東京都大田區的一家創新企業，研發取代宇航員的作業機器人。試驗中使用的機械臂搭乘美國著名創業家埃隆･馬斯克率領的美國太空探索技術公司（SpaceX）的火箭，於8月運抵ISS。 機械臂長約1.2米，頂端2根“手指”可抓住物體，並能夠操作開關等。由於利用AI自行判斷作業，據悉原則上無需人類操控機器人。 ISS艙內進行的試驗內容為，按順序組裝分拆送至太空的太陽能面板，使用工具完成組裝。如果能由機器人負擔簡單的作業，宇航員將可專注於難度較高的業務。 GITAI將於2023年和2025年分別在ISS艙外和月球表面進行機器人實證試驗，已著手研發將在月表作業的車型機器人。首席執行官（CEO）中之瀨翔（34歲）表示：“希望未來在月球和火星的城市建設中運用機器人。” 包括SpaceX、美國亞馬遜創始人傑夫･貝索斯成立的美國藍色起源公司在內，民間主導的太空開發正在急速推進。全球的太空商業市場規模到2040年預計將增至100萬億日元（約合人民幣5.6萬億元）以上。（完）