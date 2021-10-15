小室圭將於18日拜訪秋筱宮夫婦

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【共同社10月15日電】日本宮內廳15日透露，圍繞皇嗣秋筱宮長女真子（29歲）的婚事，小室圭（30歲）為前往寒暄，將於18日與秋筱宮夫婦在東京元赤坂的赤坂御用地內會面。有分析認為，屆時可能還將就導致結婚遭非議的小室家金錢糾紛的處理進行說明。他將時隔約3年與真子重聚。 兩人計劃26日結婚，秋筱宮此前通過宮內廳給出看法稱“並非眾人對此理解並感到喜悅的狀態”。 宮內廳15日還公佈了真子結婚的相關日程。19日將參拜祭祀皇室祖先等的皇宮宮中三殿。22日前往皇宮御所，向天皇、皇后寒暄。這些應對將代替向天皇夫婦表達謝意的“朝見之儀”等已取消的結婚相關儀式。真子25日將向上皇夫婦寒暄。 26日提交結婚申請後，兩人下午將一同在東京都內酒店出席記者會。 小室於2018年8月前往美國。今年9月底臨時回國，本月11日結束了新冠防疫隔離期。 金錢糾紛於內定婚約後的2017年12月被曝出。圍繞小室的母親收下前未婚夫400萬日元（約合人民幣22.5萬元）產生分歧，小室曾兩次進行書面說明。週刊雜誌報道和網上批判源源不絕，真子感到遭受誹謗中傷，被診斷為“複雜性心理創傷後應激障礙（PTSD）”。（完）