詳訊：NTT都科摩大規模通信故障修復

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【共同社10月16日電】NTT都科摩公司的大規模手機通信故障15日晚全面修復。該公司稱14日發生故障之際，完全無法打電話或者上網的用戶約有200萬。如果包括線路繁忙等導致使用困難的用戶，影響就更大。總務省要求都科摩查明詳細原因和影響範圍並進行報告。 主流的第四代（4G）移動通信系統和高速大容量的第五代（5G）在15日早晨5點05分已經正常。此前的第三代（3G）手機線路之後仍然處於電話難以接通狀態，晚上10點恢復了正常。副社長田村穗積在15日的記者會上表示：“給許多人造成了困擾和擔心，很抱歉。” 老式手機使用3G線路。都科摩共約8000萬簽約者中，3G用戶約有1400萬。一度完全無法打電話等的約200萬用戶使用的都是4G，有些人的手機癱瘓長達2小時以上。 《電氣通信事業法》把緊急呼叫通話服務在1小時以上、有3萬人以上受影響的情況定位為“重大事故”。總務省將基於都科摩的報告，判斷此次故障是否屬於“重大事故”，並探討是否有必要進行行政指導等。 都科摩的記者會說明顯示，發生故障的原因在於與手機使用相同線路的位置信息的處理。對於導入電子結算的出租車和配備通信系統的自動售貨機的位置信息，將其從舊服務器轉入新設備的作業並不順利。因此進行了復原，結果大量位置信息湧入線路，造成擁堵。 故障14日下午5點左右在全國各地發生。雖然都科摩3小時後發佈消息稱已經“修復”，但之後線路依然繁忙，打電話困難的狀況...