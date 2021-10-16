厚勞省允許年輕男性第二次接種改用輝瑞疫苗

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【共同社10月16日電】日本厚生勞動省15日以10至20多歲男性接種美國莫德納產新冠疫苗後出現心肌炎等症狀比例較高為由，指示負責該疫苗國內流通的武田藥品工業修改附件加以提醒。若對心肌炎有所擔憂，允許第一次接種莫德納疫苗的人在第二次接種時選擇美國輝瑞產疫苗。 厚勞省當天召開專門小組會議，還探討了推薦10至20多歲男性接種輝瑞疫苗的方案。但由於不少專家擔心可能造成疫苗有優劣等認識擴散而暫未採納。 據厚勞省透露，截至10月3日，國內接種莫德納疫苗後報告出現心肌炎和心膜炎症狀的頻率，男性20多歲為每100萬人中25.65人，10多歲為28.83人。而輝瑞疫苗方面，20多歲為9.62人，10多歲為3.69人。會上的評價是“莫德納的報告頻率顯然較高”。比起第一次，接種第二次後出現症狀的更多。關於10至20多歲男性以外人群的報告頻率，目前統計上沒有顯著差別。 此外，知曉症狀其後經過的10至20多歲男性中，莫德納有9.1%、輝瑞有4.3%的人據稱未恢復或留有後遺症。 另一方面，已知作為感染新冠的併發症，也有出現心肌炎等症狀的情況，其比例高於接種疫苗後。因此厚勞省依然認為，“接種疫苗後的心肌炎多為輕症，接種的預防效果等好處大於不良反應等壞處”。 圍繞莫德納疫苗，基於同樣的理由，瑞典和芬蘭出現暫停為年輕男性接種該疫苗的動向。 心肌炎是主要由細菌和病毒等引發的心肌炎症。莫德納和輝瑞這樣的信使RNA（mR...