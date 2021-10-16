日政府為防備疫情將讓醫院收治能力增加2成

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【共同社10月16日電】日本政府15日在新冠病毒感染症對策總部會議上提出完善醫療體制的方針，使住院患者收治能力較今夏“第五波”疫情高峰期增加2成以防備今後疫情擴大。內容包括通過醫療機構舉措的“可視化”等來提高病床使用率，以公共醫院為主，力圖增加病床數。 為防備今後預想到來的“第六波”疫情，全面凸顯成為19日發佈公告的眾院選舉一大爭論點的新冠對策。第五波疫情中，居家療養期間症狀惡化也無法住院而死亡的情況接連不斷。首相岸田文雄在會上說明稱：“這也是基於對今夏疫情擴大時新冠病床未充分用起來的反省。” 立憲民主黨在眾院選舉競選承諾中，強烈批評病床告急等是“自公政權惡政的結果”，主張貫徹檢測和邊境口岸對策，“國家主動積極參與病床等的確保並負起責任”。 政府出示的是對策的大綱，全貌將在11月較早時候彙總。據厚生勞動省透露，住院患者收治增加2成是在傳染力達到今夏約2倍的假想基礎上設定的。通過推進年輕人等各年齡層疫苗接種使感染者較今夏減半後，感染者人數再次達到第五波同等水平的話，預想相對容易重症化的老年感染者比例會上升，為此要讓醫療體制增強2成。 在確保病床方面，將向政府對策小組會會長尾身茂擔任理事長的地域醫療機能推進機構等公共醫院，依法要求採取必要措施。計劃運用IT公佈病床使用率和通過在線診療等為居家療養者診療的實施情況。 另一方面，厚勞省未透露各都道府縣準備病床數的目標。關於確保人才，再次要求...