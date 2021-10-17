JOC網站接報2500起運動員被拍性照片問題

Newsfrom Japan

【共同社10月17日電】16日獲悉，關於對運動員拍攝含有性意味的照片並散播圖像的問題，日本奧委會（JOC）為掌握受害情況於去年11月設置特設網站，接到的有關信息在東京奧運會和殘奧會前後增加了一倍，截至本月15日約達2500起。7月上旬時約有1300起，約3個月內急劇增加。JOC與東京警視廳等合作，已逮捕多人，背後原因可能是東京奧運會使這一問題受到高度關注。 圍繞體育界性意味照片的問題，曾是國家隊員的田徑女選手去年8月向日本田徑聯盟的運動員委員會諮詢受害一事，該問題被曝光。JOC等7個體育團體認為偷拍和惡意利用照片及視頻的做法是“卑劣的行為”，發表了致力於消滅受害的聯合聲明，至今已將近一年。JOC與相關機構共享獲得的信息，常務理事籾井圭子強調：“不忘記是極其重要的。希望定期宣傳這一問題，讓大家一直都意識到此事。” 東京奧運會在新冠疫情下多數會場空場辦賽，但德國女子體操選手身穿長及腳踝的“全身式體操服”而非傳統體操服參賽，如何採取措施應對在海外也受害嚴重的該問題引發了關注。 運動員的性照片問題成為社會問題，5月警視廳以擅自把電視節目中女運動員比賽圖像轉載到成人網站、涉嫌違反《著作權法》為由逮捕了運營網站的男性，這是全國首例基於JOC的信息決定立案的案例。千葉縣警方也在6月以涉嫌損害名譽逮捕了某公司男性職員等，相繼立案。有報告稱被提供的信息中，有一半左右在立案後從網上刪除，起到了抑制效果...