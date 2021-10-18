東大團隊研究微型針貼片測抗體法 似蚊子吸血

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【共同社10月18日電】日本東京大學正開展一項研究，將佈有細微針頭的貼片貼在手臂上，吸取體液後通過傳感器測量抗體量。該研究旨在為應對新冠疫情出力。方法類似於蚊子吸取人類血液，原本是為測量糖尿病“後備軍”的血糖值而開發的。研究團隊力爭經小鼠試驗及臨床試驗後，投入實際運用。 開展該研究的是東大生產技術研究所教授金范埈（53歲）的團隊。貼片被稱為“微型針”，通過把針尖直徑50微米（1毫米的二十分之一）以下、長1毫米以下的細微針頭排列在貼片上加工而成。將其貼在手臂上，像海綿一樣開孔的針頭會從皮膚下吸取“細胞間質液”。 間質液達到貼片另一側的傳感器後，就能測出抗體量。與用注射器採血不同，該方法不會造成疼痛，且就算不是醫務人員也能使用。針頭使用與手術縫合“可溶線”一樣的安全成分製成，會在體內分解。 抗體檢測旨在測量接種新冠疫苗或感染後產生的抗體量。不僅有助於判斷自身的感染風險，還有望運用於行政的集體調查。 在美容行業，微型針已作為給皮膚注射玻尿酸的化妝品得以商品化。金范埈的團隊此前開展的是血糖值的測定研究，新冠疫情發生後也開始同步開展抗體檢測研究。未來還考慮應用於疫苗等醫藥品使用領域。 金范埈1993年畢業於韓國首爾大學。1998年在東大研究生院博士畢業後，在法國國家科學研究中心擔任研究員等，2014年起擔任東大教授。他表示：“微型針若能在醫療領域投入實用將具世界級影響。希望盡快在日本率先實用...