日本警惕今冬流感流行 呼籲重視疫苗與預防

Newsfrom Japan

【共同社10月18日電】

鑑於冬季即將到來，專家等呼籲做好流感預防措施。這是由於與上年冬季相比，可能會傳播擴散。亞洲部分地區不斷出現感染者，加之前一年日本國內未發生流行，許多人可能缺乏足夠的免疫力，也成為令人擔憂的因素。

國立感染症研究所流感與呼吸系統病毒研究中心負責人長谷川秀樹表示：「戴口罩、洗手等預防措施相當重要。此外，接種疫苗對提升免疫力也很有效。」

厚生勞動省接受全國5000個定點醫療機構報告，從9月起每週公佈流感發生狀況。前一年因新冠對策限制與海外來往、貫徹戴口罩和洗手等措施，感染人數非常少。本季截至目前報告數每週最多10人，與往年的成百上千相比大幅減少。

6至8月處在冬季的澳洲與前一年一樣感染人數較少，但日本感染症學會警惕印度、孟加拉國等亞洲部分地區今年發生持續流行。

在針對新冠疫情的邊境口岸措施下，海外入境者減少，然而完全預防病毒流入相當困難。據分析受前一年國內未發生流行的影響，日本人整體免疫力下滑，長谷川敲響警鐘稱「有發生流行的基礎」。

流感疫苗接種從10月啟動。據厚勞省透露，預計本季供應量少於前一年，供應速度將放緩。不過負責人表示：「已確保了與往年相同程度的用量。或許一開始很難預約，希望不要著急，在能約到的時候接種。」（完）