SKYLARK在Gusto等門店採用送餐機器人

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【共同社10月18日電】日本餐飲巨頭SKYLARK控股公司18日在連鎖家庭餐廳“Gusto”等11家門店正式採用送餐機器人，計劃到明年底前推廣到相當於國內門店逾六成的約兩千家。除了彌補未來的人手不足之外，非接觸方式上菜也有助於防止感染新冠。餐飲巨頭“和民”也採用了機器人等，這一動向正在餐飲業擴大。 “您的菜來了”，“請您享用”。18日在東京都新宿區的Gusto新宿三丁目店，屏幕上顯示貓臉的機器人載著菜餚順場地行走，到達桌邊時向客人打招呼，客人自己取下餐盤。機器人表情豐富，如果觸摸它，它會說“好癢喵！”。 SKYLARK控股8月起除了Gusto之外，還在“涮乃葉”開始了實證試驗。機器人一次可運送多盤菜餚，客人等候時間減少，週轉率提升，吸引了更多客人。 擁擠時員工的步行量減半，負擔有所減輕。據悉只要放上菜餚按下餐桌號碼，機器人就可自己行走，新入職以及外國員工也能夠很快熟悉業務。 客人和員工在上菜時無需接觸，因此降低了感染新冠的風險。公關負責人表示“新冠疫情推動了機器人的採用”。 其他企業中，和民在“烤肉和民”等19家門店採用了機器人。負責人稱“目的是為了提高店舖運營的效率”，還考慮在居酒屋業態也引進機器人。家庭餐廳“Denny's”及“薩莉亞”也在推進試驗。（完）