焦點：原油漲價或致家庭年支出增加2.8萬日元

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【共同社10月19日電】原油價格高漲趨於長期的擔憂正在加劇。除了會通過燃料、原材料成本擠壓企業和農漁商家等利潤外，也有估算認為家庭支出的全年負擔將增加約2.8萬日元（約合人民幣1570元）。政府召開相關閣僚會議開始討論應對措施，但缺乏具體措施，此舉也意在向國民和相關行業就19日發佈公告的眾院選舉展開宣傳。 ▽無法轉嫁 “在捕撈量難以上升的情況下（燃油）漲價情況嚴峻。”魚荒堪憂的情況下再雪上加霜，捕撈秋刀魚的相關團體幹部感到沮喪。據水產廳稱，沿岸漁船漁業的燃料費占到整體支出的將近2成。雖然有制度可通過政府和漁業商家共同積攢的資金填補部分支出，但過去也曾遇到過燃料價格高漲時被迫取消出海捕魚計劃的情況。 在農業方面，朝著冬季來臨，蔬菜等大棚保溫的燃料費也形成重壓。 在出租車巨頭日本交通公司，作為燃料的液化石油氣（LPG）與去年相比漲價約2成。負責人表示，“無法轉嫁到車費，導致利潤受到擠壓。”使用卡車等運輸配送的日本郵便公司面臨汽油價格上升這一主要的成本增加因素。 經營100日元（約合人民幣5.6元）商品店的“Seria”也表示警惕稱“若長期持續，（以石油為原料的）塑料製品將受影響”（負責人語）。據稱，過去為維持100日元的售價不變，曾採取過減小商品容量從而減少塑料使用量的做法。 ▽相當於消費稅上調1.7% 第一生命經濟研究所首席經濟師永濱利廣的計算顯示，若原油期貨價格維持在每桶80美元左...