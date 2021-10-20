日本36個縣已實施旅行折扣活動

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【共同社10月20日電】日本觀光廳20日發佈消息稱，替代已停止的旅遊支援項目“Go To Travel”，截至19日有青森和廣島等36縣，已實施利用中央政府補助金的面向居民的旅行折扣活動。鑑於新冠緊急事態宣言和防止蔓延等重點措施全面解除，感染人數也有所減少，重啟的地區不斷增加。 中央政府也正在探討重啟旅遊項目，但時間尚未敲定。觀光廳長官和田浩一在記者會上說明稱，在項目重啟之前，將擴充對地方政府的補助，把去往鄰近縣等的旅行折扣也加入對象。他表示“可能會較早實現”。 和田再次表明方針稱，將在重啟旅遊項目、擴大地方政府折扣中運用出示疫苗接種證明或檢測陰性證明的“疫苗和檢測均可”機制。 據觀光廳透露，中央政府的補助金已決定向42個道府縣交付。由於接受補助金設有疫情已得到控制的條件，也有不少地區因“第五波”而中斷。 中央政府的補助對象目前限於居住地所在都道府縣內的旅行折扣，為增加旅行者，全國知事會等正在要求中央政府也向赴鄰近縣等的旅行折扣提供費用補助。 觀光廳目前對團隊游和住宿設施進行“疫苗和檢測均可”機制的實證試驗，也將基於結果，最早在11月制定關於旅行方面運用該機制的指針。（完）