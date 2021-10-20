旅遊龍頭JTB社長加強發掘「旅遊資源」刺激市場

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【共同社10月20日電】

日本旅行社巨頭JTB社長山北榮二郎（57歲）20日接受共同社專訪，透露方針稱將擴充統一匯集各地旅遊信息的平台，強化用於製作新旅遊計劃的業務。此舉旨在發掘隱藏的觀光資源，激發旅遊需求。他強調意義稱：「可以進行種類豐富的觀光。也是提升地區活力的一個方法。」

就算在當地為人所知的休閒娛樂，未拓展到訪日外國遊客等中的例子也不少。JTB正通過利用自己公司門店網絡等收集各地信息，在JTB以外旅行代理店也能使用的機制運營平台。山北表示「為了（讓大家）可以來旅遊能提供幫助就好了」，表達了力爭讓受新冠疫情影響而低迷的旅遊行業整體煥發活力的想法。

受疫情影響，該公司2020財年合併財報計入了1051億日圓的淨虧損，創最差紀錄。山北稱正按計劃推進削減國內門店和人員等的結構性改革，2021財年「預計可確保盈利」。 他預測旅遊需求近期將恢復至疫情前水平，期待「感染風險若減少的話，交流會增加，今後將進入復甦階段」。（完）