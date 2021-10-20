關西企業在科技展展現「後疫情生活改善技術」

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【共同社10月20日電】

日本在線舉辦的最新IT和家電展會「CEATEC 2021」中，關西企業展現了用於改善新冠疫情下生活和職場環境的新技術。此外也有舒適起床系統等與健康意識提升相對應的展示。 京瓷展出了將語音轉換成文字顯示在為防止飛沫而設置的壓克力板等上面的系統。許多人感到戴口罩導致難以聽清對方說話，該系統通過智能手機收音，以字幕形式投影到壓克力板等所貼著的透明螢幕上。

從事光傳感器等業務的KODENSHI（京都府宇治市）展示了用手指操作空中浮現的觸摸屏影像的設備。該公司表示，可通過把餐飲店點餐終端改為非接觸式等，以防感染病毒。 大金工業與京瓷聯合研究提高睡眠覺醒質量的技術。以傳感器追蹤睡眠者的面部，通過吹拂渦狀柔風和照射接近自然光的LED照明促進舒適的覺醒。大金的負責人說明稱：「若在良好狀態下醒來，白天也會生氣勃勃。有助提高人生幸福感。」據稱將根據市場需求探討實用化。（完）