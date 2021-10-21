一韓國漁船在島根縣附近日本海翻船

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【共同社10月21日電】20日上午11點35分前後，在日本島根縣隱岐島町以北約200公里的日本海，一艘正在航行的集裝箱輪船通過無線電向海上保安廳巡邏船通報稱“發現有船隻傾覆”。據第8管區海上保安總部（舞鶴）透露，一艘韓國漁船（排水量72噸級）在現場海域翻船，9名船員下落不明。據悉船員包括3名韓國人、4名中國人和兩名印尼人。 第8管區21日公佈消息稱，已接到韓國海洋警察廳的聯絡稱在現場發現3人。其中兩名中國人生還，另一名國籍不明者身體狀況不明。 據第8管區稱，現場海域為根據新《日韓漁業協定》允許日韓作業的暫定水域。海保與韓國海洋警察廳出動飛機等進行搜尋，但因風高浪急，搜尋進展艱難。 該漁船16日從韓國出港。據悉翻船現場海面漂浮著可能是船底的部分，和救生筏相連。 據第8管區派出的巡邏船“敦賀”號觀測，現場附近20日下午1點前後刮起風速每秒16米的大風，浪高4米。氣象廳氣象雲圖顯示，20日在日本海上空低氣壓略有加強並向東移動。該海域受此影響可能也天氣不佳。（完）