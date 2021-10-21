日本殘奧選手牽頭促成運動假肢體驗會

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【共同社10月21日電】希望能給斷腿裝上假肢後奔跑——為實現受到在東京殘奧會表現活躍的運動員鼓舞的下肢殘障者心願，由假肢運動員、東京殘奧會男子跳遠第四名的山本篤等策劃的運動專用假肢體驗會在10月中旬舉辦。作為國內生產商主辦的首次嘗試，取得了預期的成功。熱心於繼承殘奧會遺產的山本表示有意定期舉辦稱，“重要的是堅持下去使火苗不會熄滅”。 為期兩天的該活動名為“刀鋒運動員學院”，提出舉辦宗旨是“增進殘障者健康、促進自立和社會參與”，在堺市的大阪府立殘障者交流促進中心舉行。山本在東京殘奧會開幕前就確保了場地，稱“我認為看到我們的比賽，絕對會有人希望加入”。閉幕的9月5日啟動徵集工作，10個名額立即被報滿。提供競技產品的三菱化學向山本出借稱為“刀鋒”、一個幾十萬日元的運動假肢。 參與者年齡跨度大，從20多歲到50多歲，幾乎所有人都是首次裝上“刀鋒”。第一天甚至連走動都很艱難，但在山本、前川楓和小須田潤太等3名東京殘奧會運動員的指導下，熟練度很快提升，第二天已能打籃球。最後全員完成了50米跑。2015年開始殘奧會田徑項目的小須田笑著說：“單是奔跑這一行為，就能提升生活質量。” 參與者中年齡最小、21歲的近藤元從大阪市前來參加，他原本在攝南大學田徑隊從事短跑項目，去年12月因交通事故右腿截肢。約10個月來他在多家醫院接受治療，近日剛剛出院。對於首次裝上運動假肢奔跑，近藤興奮地表示：“...