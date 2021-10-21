兩名日本人分獲肖邦鋼琴賽二等獎和四等獎

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【共同社華沙10月21日電】古典音樂全球三大賽事之一的“第18屆肖邦國際鋼琴比賽”最終結果於當地時間21日凌晨在波蘭首都華沙揭曉，來自東京都的反田恭平（27歲）和山口縣的小林愛實（26歲）分獲二等獎和四等獎。這是繼1970年內田光子之後時隔約50年再有日本人榮獲二等獎。來自加拿大的劉曉禹（24歲）摘得桂冠。 該鋼琴賽始於1927年，原則上每5年舉辦一屆。冠軍中包括享譽全球的鋼琴家瑪塔･阿格里奇、斯坦尼斯拉夫･布寧等。上次有兩名日本人同時獲獎是在2005年，當時並列四等獎。 反田在結果揭曉後向朋友和家人等表示感謝，喜悅地稱“除了高興以外沒有其他言語能夠表達”。反田接著表示“感到了壓力和緊張，現在很想睡覺”。 反田曾就讀於莫斯科國立柴可夫斯基音樂學院等，目前在波蘭的國立肖邦音樂學院深造。包括成立管弦樂隊、新冠疫情下迅速發佈網上收費音樂會等，活躍的表現也成為話題。 小林3歲開始學習鋼琴，接連奪得國內青少年比賽冠軍，被稱為“天才”。目前就讀於美國柯蒂斯音樂學院。 二等獎和四等獎均有兩人並列獲得。此次除兩名日本人外，還有來自當地波蘭、意大利等共12名鋼琴家展開了角逐。（完）